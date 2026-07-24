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Actualitate· 2 min citire
Pericolul „terapeutului” care îți dă mereu dreptate. De ce sprijinul oferit de ChatGPT nu poate înlocui legătura umană
ChatGPT
Publicat24 iul. 2026, 09:17
SursăRealitatea.net
Tot mai mulți oameni discută cu ChatGPT despre anxietate, singurătate, probleme de cuplu sau decizii dificile. Inteligența artificială este folosită ca un confident disponibil la orice oră, însă psihologii avertizează că aceasta poate oferi doar un sprijin de moment și nu poate înlocui terapia.
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