Preşedintele CJ Constanța, audiat ca martor la Parchetul General în urma percheziţiei la firma unde este acţionar

Publicat 31 iul. 2026, 11:14 Sursă realitatea.net

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Constanţa, Florin Mitroi, a fost audiat în calitate de martor la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în urma percheziţiilor desfăşurate joi de procurori la firme din judeţ, printre care şi cea unde acesta este acţionar.

Distribuie articolul