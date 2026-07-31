Bărbat din Suceava, trimis în judecată pentru tentativă de omor după ce a înjunghiat un tânăr în urma unui conflict izbucnit

Un bărbat din județul Suceava va fi judecat pentru tentativă de omor, după ce este acuzat că a atacat cu un cuțit un tânăr în timpul unui scandal izbucnit între două grupuri de persoane. Victima a fost transportată de urgență la spital cu răni grave, iar procurorii au decis trimiterea în judecată a inculpatului, care se află în arest preventiv.
Scandal între două grupuri de tineri, urmat de un atac cu cuțitul
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au anunțat că au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat acuzat de comiterea infracțiunii de tentativă la omor.
Potrivit anchetei, incidentul s-a petrecut în data de 6 iulie, după ce inculpatul, însoțit de doi prieteni, s-a deplasat într-o localitate din județul Suceava pentru a se întâlni cu mai multe tinere. Ulterior, grupul s-a îndreptat spre centrul localității, unde s-a intersectat cu un grup format din aproximativ cinci până la zece tineri.
Între cele două grupuri a izbucnit un conflict verbal care a degenerat rapid în acte de violență.
Victima, înjunghiată de două ori
Conform procurorilor, în timpul altercației, bărbatul ar fi scos un cuțit și l-ar fi atacat pe unul dintre tineri, aplicându-i două lovituri.
Anchetatorii susțin că victima a fost înjunghiată în partea stângă a toracelui și în zona pubiană, după care agresorul le-ar fi cerut prietenilor să fugă și a părăsit locul incidentului.
Deși a fost urmărit de mai mulți tineri aflați în zonă, acesta a reușit inițial să scape.
Tânărul rănit a fost transportat la spital
Victima a primit îngrijiri medicale de urgență și a fost transportată cu ambulanța la spital, unde medicii au constatat existența a două plăgi înjunghiate.
Potrivit documentelor din dosar, perioada necesară pentru recuperarea medicală a fost estimată la aproximativ o lună, în funcție de evoluția stării de sănătate.
Dosarul a ajuns pe masa Tribunalului Suceava
După administrarea probelor, procurorii au decis trimiterea în judecată a inculpatului, care este cercetat în stare de arest preventiv.
Dosarul penal a fost înaintat Tribunalului Suceava, instanță care va analiza acuzațiile formulate și va stabili răspunderea penală a bărbatului. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.