Bărbat din Suceava, trimis în judecată pentru tentativă de omor după ce a înjunghiat un tânăr în urma unui conflict izbucnit

Publicat 31 iul. 2026, 15:21 Sursă Realitatea.Net

Un bărbat din județul Suceava va fi judecat pentru tentativă de omor, după ce este acuzat că a atacat cu un cuțit un tânăr în timpul unui scandal izbucnit între două grupuri de persoane. Victima a fost transportată de urgență la spital cu răni grave, iar procurorii au decis trimiterea în judecată a inculpatului, care se află în arest preventiv.

Distribuie articolul