Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, suspendat din PSD

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 07:24

Consiliul Politic Județean al PSD Suceava a decis vineri noi sancțiuni politice față de primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, ales din partea acestui partid.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Vasile RîmbuPSDprimar