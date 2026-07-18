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Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, suspendat din PSD

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 07:24

Consiliul Politic Județean al PSD Suceava a decis vineri noi sancțiuni politice față de primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, ales din partea acestui partid.

În ședința acestui for de conducere al PSD Suceava s-a luat decizia suspendării pentru o perioadă de 12 luni din partid, începând cu data de 17 iulie, precum și retragerea tuturor funcțiilor politice pe care le avea Vasile Rîmbu.

Potrivit unor surse politice, toți membrii Consiliului Politic Județean au votat pentru aceste sancțiuni, fiind înregistrat un singur vot împotrivă, cel al viceprimarului Sucevei, Dan Ioan Cușnir.

Aceleași surse politice au mai precizat că tot în ședința Consiliului Politic Județean s-a decis ca toți consilierii locali din Suceava ai PSD să propună în viitoarea ședință a deliberativului local reducerea taxei de parcare anuală din municipiu de la 500 la 100 de lei.

Vasile Rîmbu este președinte al Organizației Municipale Suceava a PSD.

Acesta a fost suspendat din PSD Suceava la începutul lunii martie 2026, pe o perioadă de șase luni. Acestuia i s-a reproșat o apropiere față de PNL Suceava, în condițiile în care în mai multe funcții importante din cadrul primăriei au fost numiți liberali și nu social-democrați.

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