Accident de muncă grav la stația de epurare din Suceava. Un angajat a rămas prins într-un utilaj

Publicat 17 aug. 2026, 08:38 Sursă Realitatea.Net

Un bărbat de 39 de ani a ajuns la spital în stare gravă, după ce a rămas prins cu picioarele într-un utilaj, în timp ce lucra la stația de epurare a apei din lunca Sucevei. Victima a suferit leziuni severe la ambele picioare, fiind transportată de urgență la spital.

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