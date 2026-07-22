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Șoferul din Suceava care a lovit intenționat un adolescent pe trotinetă a fost arestat

Momentul accidentului, surprins pe camere

Momentul accidentului, surprins pe camere

Realitatea de Suceava
Scris deRealitatea de Suceava
Publicat22 iul. 2026, 23:38
Actualizat22 iul. 2026, 23:54
SursăRealitatea.Net

Bărbatul din Suceava care a lovit întenționat, cu mașina, un adolescent aflat pe trotinetă electrică, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Tribunalului Suceava. Atenție, imagini și detalii cu un puternic impact emoțional.

Bărbatul, în vârstă de 51 de ani, este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la infracțiunea de omor și lovire sau alte violențe”, se arată în soluția pe scurt postată pe portal.just.ro.

Potrivit polițiștilor, incidentul s-a produs marți, în municipiul Suceava. Totul ar fi pornit de la faptul că adolescentul, care se deplasa cu mare viteză pe o trotinetă electrică, l-ar fi șicanat pe șofer și i-ar fi arătat semne obscene.

Acesta l-a urmărit pe o distanță de aproximativ doi kilometri, a acroșat trotineta, iar când tânărul a căzut, a coborât din mașină și l-a agresat.

Șoferul reținut după atacul asupra adolescentului din Suceava este profesor de canto și interpret de muzică ușoară

Victima a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Clinic Județean Suceava, unde medicii au stabilit că prezintă contuzii ce s-au putut produce prin loviri în cadrul unui accident rutier și necesită câteva zile de îngrijiri medicale.

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