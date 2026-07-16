Mașini de lux furate din Europa și vândute în România. Grupare cu români, destructurată în urma unei operațiuni internaționale

O amplă anchetă desfășurată de autoritățile din Spania, în colaborare cu polițiștii români, a dus la destructurarea unei rețele specializate în furtul și comercializarea mașinilor de lux. Printre persoanele reținute se numără și cetățeni români, iar anchetatorii susțin că gruparea a acționat timp de aproximativ doi ani în mai multe state europene.
Rețea internațională de hoți de autoturisme de lux, destructurată
Poliția Națională din Spania și autoritățile române au desfășurat o operațiune comună care a dus la recuperarea a 17 autoturisme premium și de lux, estimate la aproape un milion de euro.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării furau vehicule din mai multe țări europene, după care le transportau în România, unde le schimbau identitatea prin modificarea documentelor și a elementelor de identificare, înainte de a le revinde.
În multe dintre cazuri, cumpărătorii nu știau că achiziționează mașini provenite din furturi.
Percheziții în București și Prahova
În urma descinderilor efectuate în București și județul Prahova, anchetatorii au ridicat importante probe.
Printre bunurile descoperite se numără zeci de mii de euro în numerar și aproape 100 de chei auto, despre care se presupune că erau folosite în activitatea infracțională.
În total, 28 de persoane au fost reținute, dintre care 10 sunt cetățeni români, cercetările urmând să stabilească rolul fiecăruia în cadrul rețelei.
Tot mai multe mașini furate sunt descoperite la granițele României
Datele furnizate de Poliția de Frontieră arată o creștere semnificativă a numărului de autoturisme urmărite internațional depistate la intrarea sau ieșirea din România.
În primele luni ale acestui an, numărul vehiculelor furate identificate la frontieră s-a dublat comparativ cu aceeași perioadă din 2025.
Un exemplu recent este cel al unui autoturism de lux, evaluat la aproximativ 150.000 de euro, descoperit la punctul de frontieră Vaslui și căutat de autoritățile din Cehia.
Cum acționează grupările specializate
Anchetatorii spun că rețelele implicate în furtul de autoturisme își perfecționează permanent metodele pentru a îngreuna identificarea vehiculelor.
Potrivit reprezentanților IGPR, aceste grupări sunt organizate pe mai multe niveluri. Unii membri se ocupă de furtul propriu-zis al mașinilor, alții modifică seriile de identificare sau falsifică documentele, iar o altă parte gestionează revânzarea vehiculelor pe piața neagră.
Controalele continuă și după aderarea la Schengen
Deși România face parte integral din spațiul Schengen, iar controalele permanente la frontierele interne au fost eliminate, polițiștii au în continuare posibilitatea de a opri și verifica orice vehicul care ridică suspiciuni.
Statisticile arată că aproape 100 de autoturisme urmărite internațional au fost descoperite la frontierele României în primele cinci luni ale anului. Cele mai multe au fost depistate în punctele de trecere Nădlac, Constanța Sud-Agigea, Sculeni, Stânca și Moravița, iar vehiculele proveneau în principal din Germania, Franța și Italia.
Autoritățile române și cele europene continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea altor autoturisme care ar putea proveni din aceeași rețea infracțională.