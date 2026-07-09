Actualitate· 1 min citire

Proces întârziat în dosarul lui Viorel Pașca: avionul în care se află șeful azilelor ilegale are întârziere

Viorel Pașca/ Inquam Photos/ Octav Ganea

Viorel Pașca/ Inquam Photos/ Octav Ganea

Scris deStoica Marian
Publicat9 iul. 2026, 12:50
Sursărealitatea.net

Este o zi decisivă în cazul lui Viorel Pașca! Șeful azilelor de la Bihor află astăzi dacă va fi trimis după gratii, un proces care întârzie pe motiv că avionul în care se află Viorel Pașca are întârziere. Între timp, Inspectoratul Teritorial al Muncii l-a amendat cu 1.000.000 de lei, după ce au fost identificate 36 de persoane care munceau la negru. De asemenea, în fața procurorilor ar putea ajunge și Ilie Bolojan pentru a da explicații in acest caz.

În fața procurorilor ar putea ajunge și Ilie Bolojan pentru a da explicații in acest caz.

Chiar dacă premierul demis susține că nu știa nimic despre azilul groazei, există mai multe documente semnate de Ilie Bolojan pe vremea când era șef la Consiliul Județean Bihor, documente care atestă faptul că asociația lui Pașca era cunoscută de conducerea județului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

procuroriviorel pascajudecatăproces

Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe