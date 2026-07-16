Femeie de 34 de ani, lovită de fulger în Suceava. Victima a ajuns la spital cu arsuri

O femeie în vârstă de 34 de ani, din Suceava, a fost rănită după ce a fost lovită de un trăsnet în timpul furtunii. Victima a fost transportată la spital cu arsuri pe aproximativ 10% din suprafața corpului, potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanță.
La momentul apelului la 112, femeia era inconștientă. Până la sosirea echipajului medical, aceasta și-a recăpătat starea de conștiență, însă era confuză. În urma evaluării medicale preliminare, femeia prezenta arsuri pe aproximativ 10% din suprafața corpului, produse în urma descărcării electrice. Cadrele medicale au stabilizat-o la fața locului, după care au transportat-o la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.
Un incident asemănător s-a produs în Munții Bucegi
Cazul vine la doar câteva săptămâni după un incident similar. La începutul lunii iulie, o profesoară care însoțea un grup de 14 copii pe un traseu montan din Munții Bucegi a fost lovită de trăsnet. Femeia a suferit arsuri de gradul I și II la nivelul membrelor, iar leziunile au afectat aproximativ 30% din suprafața corpului.
Ce trebuie să faci dacă ești surprins de o furtună cu trăsnete
Medicul Tudor Ciuhodaru a publicat un set de reguli care pot face diferența dintre viață și moarte în timpul unei furtuni cu trăsnete. Prima și cea mai importantă recomandare este evitarea adăpostirii sub copaci sau în zone înalte. Specialiștii avertizează că este preferabil ca oamenii să se ude în ploaie decât să se expună riscului de a fi loviți de trăsnet, conform presei locale.
Persoanele surprinse de furtună în aer liber nu trebuie să se întindă direct pe sol. Este recomandată izolarea față de pământ prin folosirea unor obiecte precum rucsacurile sau izoprenele. Membrii grupurilor aflate pe munte sau în zone deschise trebuie să păstreze o distanță de aproximativ 10-15 metri între ei. Trăsnetul se poate transmite prin sol sau prin așa-numitele „fulgere laterale”. Totodată, este indicată evitarea apropierii la mai puțin de trei metri de animalele mari.
Specialiștii recomandă evitarea contactului cu obiectele metalice și cu structurile care conduc electricitatea, precum stâlpii, gardurile, turnurile sau barele metalice. În timpul furtunii nu trebuie folosite bețe de trekking metalice și nici alte echipamente conductoare. În locuințe, medicul recomandă deconectarea aparatelor electrocasnice, a televizoarelor și a calculatoarelor. Măsura poate preveni accidentele provocate de supratensiuni sau de descărcări electrice.
Semnele care anunță un pericol iminent
Electrizarea părului sau senzația de furnicături la nivelul pielii pot indica apropierea unei descărcări electrice. Medicii avertizează că acestea sunt semnale clare că persoana se află într-o zonă extrem de periculoasă. Statisticile arată că majoritatea victimelor se adăposteau de ploaie sub copaci, în special în mediul rural. Au existat însă și cazuri în care persoane au fost lovite de trăsnet în autoturisme sau chiar în locuințe.
În multe situații, efectele sunt letale instantaneu. Supraviețuitorii pot rămâne cu sechele neurologice, arsuri severe sau traume psihologice importante. Persoanele surprinse în aer liber de o furtună cu descărcări electrice trebuie să caute cât mai repede un spațiu sigur. Activitățile în exterior nu trebuie reluate decât după ce au trecut cel puțin 30 de minute de la ultimul fulger sau de la ultimul tunet auzit.