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Incendiu suspect la o gospodărie din Fălticeni. Anchetatorii cred că focul a fost pus intenționat

Incendiu Suceava/ Captură foto Suceava News

Incendiu Suceava/ Captură foto Suceava News

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Scris deDana Bărăgan
Publicat29 sept. 2026, 08:00
SursăRealitatea.Net

Incendiu pus de o mână criminală în județul Suceava. O casă din municipiul Fălticeni a fost cuprinsă de flăcări, care s-au extins și la vegetația din apropiere. Martorii au sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat pompierii cu mai multe autospeciale de stingere.

Un puternic incendiu a izbucnit la o construcție anexă dintr-o gospodărie nelocuită, din municipiul Fălticeni, a anunțat ISU Suceava.

Potrivit sursei citate, pompierii militari au intervenit cu trei autospeciale de stingere și au reușit să localizeze incendiul. Flăcările puternice au afectat aproximativ 70 de metri pătrați din locuință și 50 de metri pătrați de vegetație.

În urma incendiului nu au fost raportate victime. Anchetatorii cred că focul a fost pus, iar poliția a deschis o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat.

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