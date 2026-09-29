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Actualitate· 1 min citire
Incendiu suspect la o gospodărie din Fălticeni. Anchetatorii cred că focul a fost pus intenționat
Incendiu Suceava/ Captură foto Suceava News
Publicat29 sept. 2026, 08:00
SursăRealitatea.Net
Incendiu pus de o mână criminală în județul Suceava. O casă din municipiul Fălticeni a fost cuprinsă de flăcări, care s-au extins și la vegetația din apropiere. Martorii au sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat pompierii cu mai multe autospeciale de stingere.
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