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Accident mortal pe șoseaua de centură de la Rădăuți. Un șofer de 32 de ani a murit

Accident rutier / Sursa foto - Facebook

Accident rutier / Sursa foto - Facebook

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat30 sept. 2026, 07:54
SursăRealitatea.Net

Un accident rutier mortal s-a produs marți noapte pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți, unde un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. Șoferul mașinii, un bărbat în vârstă de 32 de ani, a fost găsit decedat la locul accidentului.

Potrivit informațiilor disponibile, bărbatul se afla singur în autoturism în momentul producerii accidentului.

Mașina s-a răsturnat în afara carosabilului

Accidentul s-a produs în timpul nopții, pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți.

Din primele informații, autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în afara drumului. La locul accidentului au fost mobilizate echipajele de intervenție.

În urma impactului, șoferul, în vârstă de 32 de ani, a suferit leziuni incompatibile cu viața.

Șoferul era singur în autoturism

Bărbatul a fost găsit mort la fața locului. El era singura persoană aflată în autoturism în momentul producerii accidentului.

Până la acest moment, informațiile disponibile nu precizează circumstanțele exacte în care mașina a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat.

Cauzele și împrejurările producerii accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor efectuate de autorități.

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