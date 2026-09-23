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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS | Lăcrămioara Perijoc, despre familie: „Mi-a dat șansa să mă dezvolt într-un mediu greu”

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Scris deCatalina Anghel
Publicat23 sept. 2026, 10:59
Actualizat23 sept. 2026, 11:06

Lăcrămioara Perijoc dezvăluie, într-un nou episod al Podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS, ce a însemnat familia în parcursul său de viață și ce i-a lipsit în anii care au format-o. Episodul va fi disponibil în premieră pe realitatea.net, vineri, 25 septembrie, de la ora 15:00.

Ce ne oferă familia și ce ne lipsește în drumul spre omul care devenim? La această întrebare răspunde Lăcrămioara Perijoc în noul episod al Podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS, într-o discuție sinceră despre copilărie, reziliență și experiențele care au modelat-o.

Sportiva vorbește despre influența decisivă pe care familia a avut-o în dezvoltarea sa, chiar și într-un context dificil.

„Familia mi-a dat șansa să mă dezvolt într-un mediu greu, să devin omul care sunt astăzi.”

Mărturisirea face parte dintr-un dialog despre provocările trecutului și despre felul în care acestea au contribuit la construirea caracterului său.

Episodul integral din Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS cu Lăcrămioara Perijoc poate fi urmărit în premieră pe realitatea.net, vineri, 25 septembrie, de la ora 15:00.

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