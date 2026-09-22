Siegfried Mureșan nu renunță la mandat: „Cum să-mi depun mandatul?” Ce spune despre negocierile din Parlament

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 sept. 2026, 18:53

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat marți că nu intenționează să își depună mandatul și că va continua negocierile pentru obținerea sprijinului necesar în Parlament.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Siegfried Mureșanmandatguvernare