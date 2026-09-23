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Restricții pentru șoferii începători: Adio mașini puternice în primii doi ani
FOTO: Pixabay.com
Un nou proiect legislativ propune interzicerea „bolizilor” pentru proaspeții conducători auto, prin impunerea unei limite de putere a motorului raportată la masa mașinii.
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