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Explozie groaznică într-un parc auto din Suceava. Intervenție de urgență în zonă
Explozie într-un parc auto din Suceava
Publicat6 sept. 2026, 13:17
Actualizat6 sept. 2026, 14:02
SursăRealitatea PLUS
Imagini teribile vin din județul Suceava! O explozie uriașă, urmată de un incendiu, a avut loc în parcul târgului auto din localitatea Cumpărătura. Flăcările au cuprins un depozit de materiale combustibile. Au ars paleți din lemn, cauciucuri, cartoane și alte materiale care au alimentat rapid incendiul.
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