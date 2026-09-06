Explozie groaznică într-un parc auto din Suceava. Intervenție de urgență în zonă

Publicat 6 sept. 2026, 13:17 Actualizat 6 sept. 2026, 14:02 Sursă Realitatea PLUS

Imagini teribile vin din județul Suceava! O explozie uriașă, urmată de un incendiu, a avut loc în parcul târgului auto din localitatea Cumpărătura. Flăcările au cuprins un depozit de materiale combustibile. Au ars paleți din lemn, cauciucuri, cartoane și alte materiale care au alimentat rapid incendiul.

Distribuie articolul