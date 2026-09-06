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Schimbare bruscă de vreme în România: cod galben de vânt, răcire și rafale de 90 km/h. Când revin temperaturile de 35 de grade

Cod galben de vânt

Cod galben de vânt

Realitatea de Suceava
Scris deRealitatea de Suceava
Publicat6 sept. 2026, 10:20
SursăRealitatea PLUS

România are parte duminică de o schimbare semnificativă a vremii. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a declarat la Realitatea PLUS că mai multe regiuni sunt vizate de intensificări puternice ale vântului, în timp ce temperaturile vor scădea mai ales în jumătatea de nord a țării.

Ne așteptăm astăzi la o vreme vântoasă în unele regiuni ale țării, și aici mă refer la zona Carpaților Meridionali și Orientali, regiuni din Oltenia, Transilvania, partea de nord a Moldovei, vizate de un cod galben astăzi, așteptăm la viteza vântului să înregistreze la rafală 50-70 km/h și în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, peste 80-90 km/h.

Și în restul teritoriului vor fi unele intensificări ale vântului. Temporar, cu rafale de 40-50 km/h. Aceste intensificări sunt semnalul schimbării de masă de aer, așa cum spuneam și ieri. Astăzi așteptăm temperaturi simțitor mai scăzute, în special în jumătatea de nord a teritoriului.

Vor pleca valorile termice la amiază de la 20-21 de grade în partea de est a Transilvaniei și vor mai ajunge la valori de peste 30 de grade doar în partea de sud a teritoriului. Poate 32-33 de grade în Muntenia, și Oltenia.

Precipitațiile vor fi însă din ce în ce mai puține, în special în zonele de deal și de munte sunt acestea de așteptat. Și izolat, în partea de centru și de sud a țării. De altfel, precipitații tot mai puține vor fi în următoarele zile.

Așteptăm o vreme în general frumoasă, însă mâine chiar mai răcoroasă decât astăzi în partea de sud a teritoriului, maxime mâine între 21-22 de grade în partea de est a Transilvaniei, în jur de 30 de grade în partea de sud a teritoriului.

Însă de marți încolo vremea se va reîncălzi, vom reveni în multe regiuni la temperaturi de peste 28-30 de grade, poate chiar spre 33-35 de grade în partea de vest și de sud a teritoriului, înspre jumătatea săptămânii.

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