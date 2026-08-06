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Tânăr motociclist, mort într-un accident rutier în municipiul Suceava

Motociclist decedat

Motociclist decedat

Scris deStoica Marian
Publicat6 aug. 2026, 08:17
Sursărealitatea.net

În vârstă de 23 de ani, victima nu avea permis, iar motocicleta nu era înmatriculată.

Un tânăr de 23 de ani din municipiul Suceava a murit miercuri seară, după ce motocicleta pe care o conducea a fost implicată într-un accident rutier.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, un șofer se deplasa dinspre Salcea către cartierul Burdujeni și ar fi efectuat un viraj la stânga fără să se asigure suficient.

Autoturismul a intrat în coliziune cu motocicleta condusă de tânărul de 23 de ani, care circula în aceeași direcție și se afla în depășirea mai multor vehicule.

Motociclistul a fost grav rănit și transportat la Spitalul Județean Suceava. În jurul orei 21:30, unitatea medicală a anunțat decesul.

Tânărul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest la locul accidentului, însă i-au fost recoltate probe biologice de sânge.

Șoferul autoturismului a fost testat, de asemenea, iar rezultatul a fost negativ.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că motociclistul nu deținea permis de conducere corespunzător categoriei vehiculului. De asemenea, motocicleta nu era înmatriculată și avea montat un număr fals.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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