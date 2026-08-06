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Actualitate· 1 min citire
Tânăr motociclist, mort într-un accident rutier în municipiul Suceava
Motociclist decedat
Publicat6 aug. 2026, 08:17
Sursărealitatea.net
În vârstă de 23 de ani, victima nu avea permis, iar motocicleta nu era înmatriculată.
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