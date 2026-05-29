Soluții concrete de dezvoltare economică sustenabilă la nivel local, regional și național, propuse de cadre didactice de la USV

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava aduce în atenție una dintre cele mai importante oportunități de dezvoltare economică pentru România, în contextul reconstrucției Ucrainei și a intensificăŕii fluxurilor de export către Europa de Est, prin valorificarea rolului strategic pe care județul Suceava îl deține.

Prof. univ. dr. Veronica Grosu a prezentat astăzi la Suceava, în Aula Magna a USV, conceptul unui sistem integrat de zone economice libere/speciale care să lege portul Constanța de Dornești, unde se află cel mai mare ecartament feroviar din Europa și de punctul de frontieră Siret, considerat poarta estică de intrare în Uniunea Europeană.

România poate deveni un actor important în fluxurile economice și logistice generate de reconstrucția Ucrainei, dacă reușește să dezvolte rapid infrastructura și conexiunile strategice dintre sudul și nordul țării.

În cadrul prezentării a fost evidențiat rolul esențial al județului Suceava în acest lanț logistic și economic, prin poziționarea geografică și prin capacitatea de a deveni un punct de tranzit și dezvoltare pentru investiții, transport și schimburi comerciale.

De asemenea, prof. univ. dr. Veronica Grosu a mai subliniat că această fereastră de oportunitate trebuie valorificată rapid prin colaborarea dintre universitate, administrație și mediul de afaceri, astfel încât România să își consolideze poziția strategică, binemeritată în regiune.