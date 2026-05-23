Ana Maria Păcuraru, interviu în exclusivitate din inima Chinei. Oficial chinez: ”Beijingul nu-și dorește război”-VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Televiziunea Poporului transmite în exclusivitate, în aceste zile, din cel mai fierbinte punct al planetei. Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist român la Beijing și va intra în dialog cu oamenii care au stat la masă cu greii planetei, după vizitele istorice ale lui Donald Trump și Vladimir Putin.

Ana Maria Păcuraru: Credeți că ne îndreptăm spre o întâlnire trilaterală: Trump, Xi și Putin? În aceeași cameră, la aceeași masă? Și dacă se va întâmpla asta, ce ar însemna pentru restul lumii, inclusiv pentru națiunile mai mici de pe flancul estic al NATO, precum România, care nu ar avea un loc la masă?

Zichen Wang, secretar general adjunct Center for China and Globalization: Ei bine, este o întrebare dificilă. Bănuiesc că, dacă ar exista posibilitatea de a-i aduna pe Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin în aceeași încăpere, acest lucru s-ar putea întâmpla într-un cadru internațional, unde cei trei lideri ar participa la aceeași reuniune internațională. Și bănuiesc că acest lucru nu se întrezărește în viitorul imediat. Și cred că ar fi dificil de imaginat ca cei trei lideri să se hotărască să se întâlnească doar de dragul întâlnirii în sine. Dar cred că ideea dvs. generală rămâne valabilă. Știți, Beijingul l-a primit pe președintele Donald Trump și, la scurt timp după aceea, pe președintele Vladimir Putin. Și mulți oameni spun că acesta este un moment al Beijingului, un moment al Chinei, deoarece China a devenit în mod evident un loc foarte important pentru liderii străini, nu doar pentru Trump și Putin, ci și pentru cei care i-au precedat: președintele francez Macron, cancelarul german, prim-ministrul britanic. Așadar, am primit mulți demnitari străini în ultimul an. Și, da, așa cum ați spus, războiul din Ucraina este, cred, ceea ce preocupă publicul dumneavoastră și pe mulți oameni din Uniunea Europeană, în special pe flancul estic al NATO. Cred că războiul continuă și provoacă multe victime. Este ceva ce China, ca țară importantă, nu este fericită să vadă, deoarece creează instabilitate și ucide oameni.