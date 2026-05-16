Mobilizare de urgență la MAI și DSU în fața codului portocaliu de potop: Forțe dislocate în județele critice și mesaje RO-ALERT transmise populației

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au intrat în alertă maximă în urma avertizărilor severe emise de ANM. Autoritățile au activat celulele de criză, au instituit permanența în prefecturi și au început mutarea preventivă de pompieri și tehnică de intervenție spre județele aflate sub Cod Portocaliu.

Pentru a gestiona eficient efectele vijeliilor și ale ploilor torențiale prognozate pentru acest weekend, structurile de intervenție au activat planurile de urgență. Monitorizarea situației din teren se face permanent, într-un efort coordonat între DSU, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU).

Manevre preventive de forțe: Pompierii din județele sigure, trimiși în zonele de risc

Cea mai importantă măsură operativă vizează relocarea de resurse pentru a reduce la minimum timpul de răspuns în caz de inundații sau viituri. IGSU a demarat deja o manevră preventivă de forțe și mijloace , mutând echipaje și tehnică specifică (bărci, motopompe de mare capacitate, autospeciale) din județele care nu se află sub alertă directă către cele aflate sub Cod Portocaliu (Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Gorj și Prahova).

Alte măsuri administrative și logistice luate de urgență includ:

Activarea Centrelor de Coordonare: Grupele operative și Centrele Județene de Coordonare și Conducere a Intervenției au fost puse în funcțiune în zonele critice.

Comandament la Prefecturi: Prefecții au convocat Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, fiind instituită permanența la nivelul primăriilor și prefecturilor vizate.

RO-ALERT preventiv: Sâmbătă, la ora 11:00, a fost emis un prim mesaj de informare preventivă prin sistemul RO-ALERT, autoritățile anunțând că vor transmite mesaje punctuale, în timp real, în funcție de evoluția riscurilor.

Ghid de siguranță: Ce trebuie să facă cetățenii în orele următoare

Pentru prevenirea pierderilor de vieți omenești și protejarea bunurilor, DSU a lansat un set de recomandări ferme pentru populație:

Evitați deplasările: Nu plecați la drum inutil în zonele afectate de furtuni și viituri.

Atenție la ape: Nu încercați să traversați cursuri de apă și stați departe de malurile râurilor.

Protecție în gospodărie: Curățați șanțurile și rigolele pentru a asigura scurgerea apei și asigurați ferestrele, ușile sau obiectele din curte care pot fi luate de vânt.

Pericol de electrocutare și prăbușiri: Pe timp de vijelie, adăpostiți-vă și evitați proximitatea arborilor, stâlpilor sau panourilor publicitare. Nu atingeți sub nicio formă cablurile electrice căzute la pământ.

Surse oficiale pentru monitorizarea furtunilor

Autoritățile recomandă cetățenilor să nu intre în panică și să se informeze exclusiv din canalele oficiale, unde datele sunt actualizate în timp real:

www.meteoromania.ro/avertizari – Pentru evoluția alertelor emise de ANM. www.fiipregatit.ro – Platforma națională unde pot fi consultate ghidurile de supraviețuire în caz de inundații sau furtuni. Aplicația mobilă DSU – Disponibilă gratuit în App Store și Google Play, pentru notificări și alerte de ultimă oră.

Toate echipele de intervenție, comitetele de urgență și structurile MAI rămân mobilizate pe teren pe toată durata manifestării fenomenelor meteo periculoase. În caz de urgență majoră, cetățenii sunt îndemnați să sune imediat la numărul unic 112 .