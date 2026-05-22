Directorul APIA Suceava în arest pentru 30 de zile

Sursă: Arest

Directorul APIA Suceava, Eugen Mogoș, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, în urma unei decizii luate vineri de un magistrat de drepturi și libertăți de la Judecătoria Fălticeni. Măsura a fost dispusă la solicitarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la Tribunalul Suceava.

Anterior, Eugen Mogoș a fost reținut pentru 24 de ore în după-amiaza zilei de joi, 21 mai, în cadrul anchetei privind accidentul rutier în care a fost implicat.

Potrivit anchetatorilor, directorul APIA Suceava este cercetat pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și vătămare din culpă.

Rezultatele probelor biologice au indicat o alcoolemie de 1,81 la mie la prima probă și aproximativ 1,7 la mie la a doua probă. La fața locului, acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest.

Evenimentul rutier s-a produs luni, 18 mai, în jurul orei 16.10, pe DN2, la ieșirea din Fălticeni spre Spătărești. Directorul APIA Suceava, aflat la volanul unui autoturism de serviciu, a intrat pe contrasens și a lovit un BMW condus de un bărbat de 33 de ani.

În urma impactului, ambii conducători auto au fost răniți și transportați la spitalul din Fălticeni. Șoferul din BMW a suferit excoriații la membrele superioare și o plagă contuză frontală, iar directorul APIA a fost diagnosticat cu plagă contuză frontală și contuzie la genunchiul drept. Testarea alcoolscopică a celuilalt șofer a indicat rezultat zero.

Incidentul s-a produs în timpul programului de lucru, instituția funcționând până la ora 16.30. În plus, datele transmise de Prefectura Suceava arată că nu exista un centru APIA între Fălticeni și Spătărești, ceea ce exclude ipoteza unei deplasări oficiale în teren în acea zonă. Prefectura a solicitat clarificări privind situația de serviciu a directorului în ziua respectivă.