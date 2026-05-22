Putin anunță noi investiții în arsenalul nuclear al Rusiei: „Punem în aplicare planuri pregătite cu zeci de ani în urmă”

Rusia își continuă strategia de consolidare a capacităților militare nucleare, a transmis Vladimir Putin, în contextul unor noi tensiuni de securitate și al exercițiilor militare desfășurate împreună cu Belarus.

Declarațiile liderului de la Kremlin au venit după încheierea unor manevre comune ruso-belaruse care au inclus exerciții legate de forțele nucleare. Potrivit Ministerului rus al Apărării, în cadrul acestor activități au fost livrate muniții nucleare către o brigadă de rachete din Belarus.

În timpul unei conferințe la care a participat alături de liderul belarus Aleksandr Lukașenko, Vladimir Putin a susținut că armamentul nuclear are exclusiv un rol de descurajare și apărare.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Folosirea unui asemenea tip de armament, în special a armelor nucleare, reprezintă o măsură extremă și excepțională pentru garantarea securității naționale a statelor noastre. Triada noastră nucleară trebuie să rămână, ca întotdeauna, un garant sigur al suveranității Uniunii Rusia-Belarus”.

Președintele rus a anunțat și continuarea programelor de modernizare militară, inclusiv prin dezvoltarea unor noi echipamente strategice pentru marină și aviație.

Vladimir Putin: „Vom introduce în dotarea Marinei submarine moderne cu propulsie nucleară, iar în cadrul Forțelor Aerospațiale, bombardiere strategice noi și modernizate.

Nu avem intenția de a fi atrași într-o cursă a înarmării. Triada noastră nucleară va fi menținută la un nivel de suficiență necesară. Pur și simplu punem în aplicare planuri elaborate cu decenii în urmă”.

Declarațiile vin într-un context tensionat, după ce Ucraina a lansat, în noaptea de joi spre vineri, un nou val de atacuri asupra unor obiective de pe teritoriul Rusiei, inclusiv în zona Moscovei. Situația alimentează în continuare îngrijorările privind evoluția conflictului și securitatea regională.