Salarii de până la 5.500 de euro pentru judecători, plus pensii de serviciu și sporuri. Cât câștigă magistrații

Publicat 1 oct. 2026, 08:24 Sursă realitatea.net

Cât câștigă judecătorii din România în 2026? Salariile ajung la circa 5.500 de euro la Înalta Curte, la care se adaugă sporuri și, în condițiile legii, pensii de serviciu.

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