Accident mortal pe centura Rădăuțiului. Un bărbat de 32 de ani și-a pierdut viața

Autoturismul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat, iar echipele medicale nu au reușit să îl resusciteze pe bărbat.
Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de marți spre miercuri pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți.
Alerta la 112 a fost transmisă în jurul orei 02:48, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. La fața locului au intervenit pompierii militari cu echipamente de descarcerare, un echipaj SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.
Resuscitarea nu a avut rezultat
În apropierea mașinii, salvatorii au găsit un bărbat de 32 de ani în stare de inconștiență și fără semne vitale. Au fost începute imediat manevrele de resuscitare, însă acestea nu au avut succes, fiind declarat decesul.
Informațiile disponibile la momentul publicării nu stabilesc cauza producerii accidentului și nici împrejurările exacte în care autoturismul a părăsit carosabilul. Aceste elemente urmează să fie clarificate în cadrul procedurilor specifice desfășurate după un accident mortal.