Avion Fly Dubai cu pasageri israelieni, alertă de deturnare în timpul zborului. Aeronava a aterizat în Arabia Saudită

Publicat 30 sept. 2026, 10:36 Actualizat 30 sept. 2026, 11:27 Sursă realitatea.net

Un avion flydubai care zbura de la Dubai spre Tel Aviv a transmis codul de urgență 7500, asociat unei suspiciuni de deturnare. Aeronava a fost deviată și a aterizat în Arabia Saudită.

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