Scumpiri record la pompă: Benzina a sărit de 10 lei pe litru, iar motorina atinge noi maxime

Șoferii români se confruntă joi, 24 septembrie, cu prețuri exorbitante la carburanți, un nou prag psihologic fiind depășit la stațiile de alimentare.
Șoferii români au avut parte de un nou șoc la stațiile de alimentare în cursul zilei de joi, 24 septembrie. Cotațiile pentru combustibili au continuat trendul ascendent, marcând depășirea unui nou prag psihologic istoric pe piața românească.
Benzina standard a trecut oficial de bariera de 10 lei pentru un singur litru, generând o presiune și mai mare pe bugetul participanților la trafic și al transportatorilor. Această creștere abruptă reflectă instabilitatea de pe piețele internaționale, dar și contextul economic actual care favorizează scumpirile în lanț.
În funcţie de companie, benzina se vinde, la pompă, în Bucureşti, cu preţuri între 9,99 lei/litru şi 10,05 lei/litru.
Motorina dictează scumpirile de pe piață
Pe de altă parte, situația este chiar mai dificilă pentru șoferii vehiculelor diesel. Motorina, carburantul preferat în special de transportatorii de mărfuri și de operatorii de flote comerciale, a înregistrat scumpiri și mai agresive.
Prețul pe litru pentru motorina standard se apropie vertiginos de pragul critic de 11 lei, o valoare nemaiîntâlnită care riscă să declanșeze o cascadă de majorări de prețuri la bunurile de consum de bază și la serviciile de logistică. Preţul motorinei standard variază între 10,91 lei/litru şi 10,95 lei/litru, în funcţie de companie.
Specialiștii din domeniu avertizează că fluctuațiile prețului barilului de petrol și costurile mari de rafinare ar putea menține aceste tarife ridicate în perioada imediat următoare.