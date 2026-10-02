Doi bărbați, trimiși în judecată după ce un polițist a fost lovit cu mașina în Suceava

Incidentul s-a produs în timpul unui control asupra unui camion care transporta peste 20 de metri cubi de lemn fără documente legale.
Doi bărbați au fost trimiși în judecată pentru fapte legate de un incident produs în iulie 2025, în județul Suceava, când un polițist a fost rănit în timpul verificării unui transport de lemn. Potrivit procurorilor, unul dintre inculpați ar fi intrat intenționat cu autoturismul într-o autospecială de poliție, la îndemnul celui de-al doilea, pentru a împiedica efectuarea controlului.
Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 23 iulie 2025, pe drumul județean 177A. Polițiștii opriseră un camion care transporta peste 20 de metri cubi de material lemnos fără documente care să dovedească proveniența legală.
Polițist rănit în autospecială
Autospeciala era parcată în afara carosabilului, iar în interior se afla un comisar-șef, care a fost rănit în urma impactului.
Primul inculpat este judecat pentru distrugere și ultraj, sub forma tentativei de omor calificat, iar al doilea pentru instigare la aceste fapte. Șoferul camionului a fost trimis în judecată pentru infracțiuni silvice. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Suceava.