Peste 7 milioane de euro pentru restaurarea Conacului Vârnav Liteanu din Liteni. Monumentul istoric va deveni centru pentru restauratori
Conacul din Liteni / FOTO: Obiectiv de Suceava
Conacul Vârnav Liteanu din Liteni va fi restaurat printr-o investiție de peste 36,3 milioane de lei. Monumentul va deveni centru de pregătire pentru restauratori.
Conacul Vârnav Liteanu din Liteni, județul Suceava, intră într-o nouă etapă de restaurare, printr-o investiție estimată la peste 36,3 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 7,3 milioane de euro. Ministerul Culturii a lansat procedura pentru proiectarea și execuția lucrărilor de restaurare, consolidare și punere în valoare a monumentului istoric.
Casa Vârnav Liteanu, construită în secolul al XVIII-lea și inclusă în Lista Monumentelor Istorice, urmează să primească o nouă funcțiune. După restaurare, imobilul va găzdui un Centru de pregătire pentru restauratori, administrat de Institutul Național al Patrimoniului.
Investiție de peste 36 de milioane de lei în Conacul Vârnav Liteanu
Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii a publicat, la 29 septembrie 2026, anunțul de participare pentru contractul privind proiectarea tehnică, execuția lucrărilor și asistența tehnică pentru Casa „Vârnav Liteanu” din Liteni.
Valoarea estimată a contractului este de 36.351.594,70 lei, fără TVA. Procedura urmărește selectarea unei firme sau asocieri care să se ocupe atât de proiectarea tehnică, cât și de lucrările efective de restaurare și consolidare.
Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 2 noiembrie 2026, ora 15:00.
Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț.
Conacul din Liteni va fi restaurat și pus în valoare
Proiectul nu se limitează la repararea clădirii istorice. Investiția urmărește conservarea și restaurarea monumentului, readaptarea funcțională, dotarea cu echipamente și amenajarea spațiilor exterioare.
Intervențiile sunt necesare în contextul degradării avansate a imobilului, care a rămas o perioadă îndelungată fără o utilizare adecvată.
Casa „Vârnav Liteanu” este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice cu codul SV-II-m-B-05565.
De la reședință boierească la centru pentru restauratori
Imobilul are o istorie de peste două secole. Casa a fost construită în jurul anului 1790, în stil neoclasic, ca reședință permanentă a boierului Teodor Vârnav Liteanu.
După naționalizarea din 1949, clădirea a avut mai multe utilizări. Între 1960 și 2001, aici a funcționat o casă de copii.
Ulterior, imobilul nu a mai fost utilizat, iar lipsa intervențiilor de conservare a dus la degradarea sa.
În 2003, clădirea a fost retrocedată lui Johannes Sturdza. În 2020, acesta a donat-o statului român, cu destinația de obiectiv cultural. Din 2021, Casa „Vârnav Liteanu” se află în administrarea Institutului Național al Patrimoniului.
Casa Vârnav Liteanu va forma viitori specialiști în restaurare
Una dintre cele mai importante componente ale proiectului este noua destinație a clădirii.
După finalizarea lucrărilor, conacul urmează să găzduiască un Centru de pregătire pentru restauratori. Astfel, monumentul nu va fi doar conservat, ci va deveni și un spațiu destinat formării specialiștilor în domeniul patrimoniului.
Proiectul urmărește, astfel, să lege patrimoniul istoric al zonei de pregătirea unei noi generații de specialiști care vor putea interveni asupra monumentelor istorice.
Proiectul de restaurare a început cu documentația tehnică
Investiția a fost pregătită în mai multe etape.
În mai 2024, Unitatea de Management a Proiectului din Ministerul Culturii a semnat contractul pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru reabilitarea Casei Vârnav Liteanu. Contractul avea o valoare de 79.678 de euro fără TVA.
În 2026, proiectul a intrat în etapa următoare, iar Ministerul Culturii a lansat procedura pentru proiectarea tehnică și execuția lucrărilor.
Prin urmare, restaurarea monumentului de la Liteni se apropie de etapa intervențiilor propriu-zise.
Finanțarea face parte dintr-un program național pentru patrimoniu
Restaurarea Conacului Vârnav Liteanu este inclusă în proiectul privind reabilitarea patrimoniului construit și modernizarea unor clădiri culturale din România, finanțat printr-un acord-cadru de împrumut încheiat între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE).
Programul include mai multe obiective importante de patrimoniu din România, iar investițiile sunt implementate de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului.
Valoarea totală netă a proiectului național este estimată la aproximativ 270 de milioane de euro, din care 80% provin din împrumutul BDCE, iar 20% reprezintă contribuția de la bugetul de stat.
Un monument istoric important pentru Liteni și Suceava
Restaurarea Casei Vârnav Liteanu reprezintă una dintre investițiile importante în patrimoniul construit din județul Suceava.
Prin noua funcțiune, autoritățile urmăresc nu doar salvarea unei clădiri istorice, ci și crearea unui centru dedicat pregătirii profesioniștilor din domeniul restaurării.
După finalizarea proiectului, vechiul conac boieresc din Liteni ar urma să intre din nou în circuitul public și cultural, după ani în care imobilul s-a aflat într-o stare avansată de degradare.
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