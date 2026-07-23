Accident feroviar grav în Suceava. Un excavator a fost lovit de un tren pe ruta Iași-Timișoara, iar operatorul utilajului a murit

Publicat 23 iul. 2026, 21:18 Actualizat 23 iul. 2026, 21:19 Sursă Realitatea.Net

Accident feroviar în județul Suceava. Un excavator aflat la lucrări în apropierea căii ferate a fost lovit de un tren care circula pe ruta Iași-Timișoara. Conducătorul utilajului a fost găsit inconștient și resuscitat de echipajele medicale.

Distribuie articolul