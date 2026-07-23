Anca Alexandrescu: „Cetățenii au nevoie astăzi de a fi aduși împreună, nu de a fi dezbinați în continuare”

Publicat 23 iul. 2026, 21:29 Actualizat 23 iul. 2026, 22:00 Sursă Realitatea PLUS

Am aflat astăzi, din nou, că am eu un proiect. A fost clar aseară, bine, dincolo de faptul că sunt PSD-istă, dar asta știam, adică nu e ceva nou, e o chestie veche pe care au tot dat-o în ventilator. Am și spus aseară că eu am fost votantă PSD până în 2024. În 2024 am votat AUR și George Simion și în 2025.

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