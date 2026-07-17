ANM: Urmează o săptămână mai răcoroasă, apoi temperaturile vor urca peste normal. Cum va fi vremea până la mijlocul lunii august

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că România va traversa, în perioada următoare, un episod de vreme mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. După 27 iulie, însă, temperaturile vor crește treptat și vor depăși mediile climatologice în cea mai mare parte a țării, în timp ce precipitațiile vor fi, în general, reduse.
20 – 27 iulie: temperaturi sub normalul perioadei
Potrivit prognozei ANM, în intervalul 20-27 iulie valorile termice se vor situa sub media obișnuită în toate regiunile țării. Răcirea va fi resimțită mai puternic în sud-estul României.
În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi mai abundente decât în mod normal în sud-est, în timp ce vestul țării va înregistra un deficit de ploi. În celelalte regiuni, cantitățile de apă vor fi apropiate de valorile specifice perioadei.
27 iulie – 3 august: vremea începe să se încălzească
În ultima parte a lunii iulie, meteorologii estimează o creștere a temperaturilor. Valorile termice vor depăși mediile climatologice în majoritatea zonelor, cele mai ridicate fiind așteptate în vestul țării.
În sud-est, temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă. Totodată, regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a României.
3 – 10 august: temperaturi ușor peste normal în vest
În prima decadă a lunii august, vremea se va menține ușor mai caldă decât în mod obișnuit în jumătatea vestică a țării, în special în regiunile de vest și sud-vest. În restul teritoriului, temperaturile vor fi apropiate de media multianuală.
Cantitățile de precipitații sunt estimate să fie, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă.
10 – 17 august: vreme caldă și precipitații normale
Tendința de vreme mai caldă se va menține și în intervalul 10-17 august, în special în vestul României, unde mediile termice vor rămâne peste cele caracteristice perioadei. În celelalte regiuni, valorile de temperatură vor fi apropiate de normal.
În ceea ce privește ploile, ANM estimează că acestea vor avea un regim apropiat de cel climatologic în toate zonele țării.
Conform estimărilor meteorologilor, după răcirea din a doua jumătate a lunii iulie, începutul lunii august va aduce din nou temperaturi ridicate în multe regiuni ale țării, în timp ce precipitațiile vor continua să fie, în general, puține.