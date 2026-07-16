Șapte persoane, reținute în dosarul fraudei de la Casa de Pensii. Procurorii au descoperit bani, ștampile și zeci de carnete de muncă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iul. 2026, 18:41

Șapte persoane au fost reținute în urma perchezițiilor desfășurate în dosarul privind frauda de amploare din sistemul public de pensii, iar alte 13 sunt cercetate sub control judiciar. Ancheta vizează o grupare suspectată că ar fi falsificat documente pentru emiterea unor decizii de pensionare în cazul a peste 860 de persoane.

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