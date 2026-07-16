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Actualitate· 1 min citire
Atac cibernetic la Agenția Națională de Cadastru
Atac cibernetic
Publicat16 iul. 2026, 14:02
Sursărealitatea.net
Aplicația „e-Terra” și sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sunt indisponibile.
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