Mărturii de coșmar din azilele groazei din Bihor: „Nici la porci nu dai așa ceva” | VIDEO

Un nou scandal de proporții zguduie sistemul de asistență socială din România, după ce o fostă angajată a căminelor de bătrâni controlate de Viorel Pașca, în județul Bihor, a rupt tăcerea. Femeia, care a lucrat timp de patru luni în aceste centre, descrie o realitate de-a dreptul înfiorătoare: bătrâni hrăniți cu alimente expirate sau mucegăite, condiții igienico-sanitare precare și un comportament de o violență extremă din partea patronului.
În timp ce Viorel Pașca se apără public și susține că le-a oferit acestor oameni — mulți dintre ei foști oameni ai străzii — condiții mai bune decât în centrele de stat, mărturiile din interior îl contrazic flagrant. Fosta salariată povestește că mâncarea oferită bătrânilor bolnavi era de o calitate mizerabilă, fiind adesea comparată cu „lăturile”. Mai mult, preparatele care rămâneau de la masă nu erau păstrate în condiții sigure, ci erau folosite pentru a hrăni struții de la ferma pe care Pașca o deține.
Ceai din zahăr ars și pâine cu untură: Dieta bătrânilor bolnavi
Dezvăluirile arată un dezinteres total față de starea de sănătate și nevoile nutriționale ale beneficiarilor, mulți dintre ei suferind de afecțiuni cronice grave, precum diabetul. În lipsa unor provizii adecvate, personalul era nevoit să improvizeze micul dejun și suplimentele alimentare din resurse rudimentare.
Fosta angajată a explicat că le pregătea bătrânilor ceai preparat exclusiv din apă și zahăr ars, după ce plantele primite din donații se terminau. De asemenea, hrana de bază consta frecvent în felii de pâine unse cu untură de porc, extrasă din găleți de 20 de litri depozitate în cămară. Deși era conștientă că mulți dintre bătrâni aveau restricții alimentare stricte din cauza bolilor, lipsa de organizare și de informații medicale făcea ca toată lumea să primească exact același meniu insalubru.
Mâncare expirată, produse mucegăite și donații sortate greșit
O altă acuzație extrem de gravă vizează proveniența și valabilitatea alimentelor consumate în azil. Toate produsele din lăzile frigorifice erau expirate, aspect confirmat și de ceilalți localnici angajați în centru, care le recomandau colegilor noi să nu își lase copiii să mănânce de acolo.
Deși centrele primeau constant donații substanțiale din străinătate și din țară — constând în haine, scutece, detergenți și produse de igienă —, o mare parte dintre acestea erau vechi sau neconforme. Printre ajutoare se numărau pachete de unt și margarină care prezentau straturi vizibile de mucegai. În loc să fie aruncate, personalul era instruit să îndepărteze mucegaiul de la suprafață și să folosească restul produsului. De asemenea, azilul se aproviziona frecvent cu resturi alimentare rămase de la diverse evenimente private, cum ar fi nunțile din zonă, sau cu mărfuri expirate retrase din magazine.
Acuzații de spoliere financiară: Averile bătrânilor, folosite pentru afaceri private
Pe lângă tratamentele inumane, Viorel Pașca este acuzat că ar fi profitat financiar de pe urma persoanelor vulnerabile pe care le adăpostea. Fosta angajată a relatat cazul unei femei care și-ar fi vândut apartamentul pentru a-și asigura bătrânețea în acest centru, sperând la un tratament preferențial, însă a sfârșit prin a fi tratată la fel de rău ca restul pacienților.
Mai mult, în perioada în care se punea bazele unui nou azil în localitatea Incești, Pașca ar fi dus o bătrână la bancă pentru a o convinge să gireze împrumuturile cu pensia ei modestă, de aproximativ 2.500 - 2.600 de lei. Din declarațiile martorilor, sumele obținute din pensiile și bunurile bătrânilor ar fi fost direcționate către finanțarea unor afaceri personale ale administratorului, care a achiziționat utilaje agricole, terenuri, păduri și a înființat o crescătorie de păstrăvi.
Agresiuni fizice asupra angajatelor: Cafea fierbinte vărsată pe o femeie însărcinată
Dincolo de abuzurile la adresa beneficiarilor, comportamentul lui Viorel Pașca față de propriul personal era marcat de crize frecvente de furie și violență. Fosta salariată a descris un incident șocant în care o colegă de-a sa, care era însărcinată, a căzut victimă agresivității patronului.
Disputa ar fi pornit de la o cafea cumpărată de angajată din banii proprii. Când Pașca a aflat că băutura nu provenea din resursele centrului, a luat tava și a vărsat întreaga cafea fierbinte direct pe burta femeii însărcinate.