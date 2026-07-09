Oficial din regiunea Cernăuți, acuzat că sprijinea contrabanda cu țigări spre România. Ar fi divulgat pozițiile patrulelor de frontieră

Un funcționar din regiunea Cernăuți este cercetat penal după ce procurorii ucraineni au descoperit că ar fi ajutat o rețea de contrabandiști să transporte ilegal țigări în România. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi furnizat informații confidențiale despre patrulele de frontieră și camerele de supraveghere, primind bani pentru fiecare transport care trecea cu succes granița.

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