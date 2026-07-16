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Șofer elvețian, prins cu o armă și 1.000 de alice în mașină, pe autostrada A1

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iul. 2026, 20:17

Un cetățean elvețian a fost oprit de polițiștii de frontieră pe A1, în județul Arad. În urma controlului, oamenii legii au descoperit o armă cu aer comprimat și aproximativ 1.000 de alice.

Un șofer elvețian a fost depistat de polițiștii de frontieră cu o armă cu aer comprimat și muniție în autoturism, în urma unui control de rutină efectuat pe autostrada A1, în județul Arad.

Autoturismul, înmatriculat în Elveția, a fost oprit în cadrul controalelor aleatorii desfășurate în zona de frontieră cu Ungaria. La volan se afla un cetățean elvețian în vârstă de 31 de ani.

Ce au găsit polițiștii în mașină

În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au descoperit în bagajele șoferului o cutie în care se aflau un pistol cu aer comprimat, calibru 4,5 mm, precum și două recipiente ce conțineau aproximativ 1.000 de alice de același calibru.

Potrivit autorităților, bărbatul nu a putut prezenta documente care să dovedească deținerea legală a armei. În aceste condiții, el a fost condus la sediul Poliției de Frontieră, împreună cu arma și muniția descoperite.

Ancheta a fost preluată de specialiști

Cercetările au fost preluate de Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, care urmează să stabilească toate împrejurările în care arma și muniția au fost introduse și deținute pe teritoriul României.

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