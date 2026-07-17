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Noi bombardamente în Ucraina. Rusia a atacat orașul Sumî cu cinci bombe ghidate

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

Realitatea de Suceava
Scris deRealitatea de Suceava
Publicat17 iul. 2026, 09:00
SursăRealitatea.Net

Forțele ruse au lansat vineri dimineață un nou atac asupra orașului ucrainean Sumî. Cinci bombe aeriene ghidate au lovit mai multe zone, avariind infrastructura civilă și determinând intervenția echipelor de salvare în zonele afectate.

Două bombe ghidate au lovit centrul orașului

Orașul Sumî, reședința regiunii cu același nume din nord-estul Ucrainei, se află la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Rusia, fiind frecvent vizat de atacurile armatei ruse.

Șeful Administrației Militare Regionale Sumî, Oleh Hrîhorov, a anunțat că două bombe ghidate au lovit centrul orașului. Potrivit acestuia, au fost înregistrate, în total, cinci lovituri, la mai puțin de șase ore după un alt atac asupra periferiei orașului.

Autoritățile nu au anunțat încă un bilanț al victimelor și al pagubelor

Una dintre explozii a avariat o clădire de birouri cu mai multe etaje, iar unda de șoc a spart sute de ferestre ale imobilelor din apropiere.

Echipele de intervenție continuă operațiunile în zonele afectate, iar autoritățile nu au anunțat încă un bilanț final al victimelor și al pagubelor.

Cu o zi înainte, șapte persoane, printre care și un copil de patru ani, au fost rănite în urma unor atacuri rusești în districtul Sumî.

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