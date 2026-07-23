Gabriela Firea acuză Guvernul Bolojan că blochează sistemul medical: „Peste 7.600 de posturi sunt neocupate, iar medicii sunt lăsați fără sprijin”

Gabriela Firea critică Guvernul Bolojan pentru blocarea angajărilor din Sănătate și avertizează că sistemul medical traversează o perioadă critică. Europarlamentarul PSD susține că peste 7.600 de posturi sunt vacante și cere măsuri urgente.
Gabriela Firea lansează un atac dur la adresa Guvernului
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea susține că sistemul sanitar din România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani și acuză Executivul condus de Ilie Bolojan că pune în pericol funcționarea spitalelor prin blocarea angajărilor și prin măsurile de austeritate anunțate.
Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, fostul primar al Capitalei afirmă că actuala guvernare este preocupată mai degrabă de imagine decât de rezolvarea problemelor din Sănătate.
„Guvernarea doar cu gândul la imaginea personală dăunează grav Sănătății! Sistemul medical trece prin luni extrem de grele, peste 7.600 de posturi libere fiind blocate, iar Guvernul Bolojan intenționează să taie și salariile angajaților rămași și muncesc pe rupte.
Singurul partid care s-a uitat mereu către personalul din sistemul medical, la fel și spre dascăli, este PSD. Guvernarea social-democrată le-a mărit salariile medicilor și asistenților, așa cum meritau. Sper că actualul Guvern nu vrea să-i pedepsească tocmai pentru asta.
De aproape 8 luni, în sistemul de Sănătate nu a fost angajat un medic sau alt cadru medical. Chiar dacă, din toată țara, sunt mii de cereri de la spitale și policlinici. Peste 7.600 de posturi spune, oficial, chiar Ministerul Sănătății.
În mod cinic și pentru a dezamorsa un scandal bazat pe multă emoție, îngrijirea copiilor bolnavi, Guvernul a aprobat azi un memorandum prin care se permite angajarea medicilor la ATI nou-născuți de la Spitalul Marie Curie. Dar dacă nu ar fi ieșit public medicul Cătălin Cârstoveanu nimic nu s-ar fi întâmplat. Ar fi bine să preia modelul toți șefii de spitale și policlinici din țară și să iasă public. Poate așa înțelege actualul Guvern demis că Sănătatea reprezintă siguranța națională și nu poate fi tratată cu austeritate și nepăsare.
Fostul ministru al Sănătății, colegul meu Alexandru Rogobete, s-a opus anul trecut propunerii de a bloca total angajările. A introdus posibilitatea prin memorandum aprobat de Guvern, teoretic o formalitate. Însă, trebuie să existe și bunăvoința premierului de a pune aceste memorandumuri pe ordinea de zi a ședințelor de Guvern. Nimic în ultimele luni.
PSD va îndrepta lucrurile în Parlament, în sesiunea extraordinară a Parlamentului, odată cu alte măsuri urgente – oprirea scumpirilor la carburanți, menținerea TVA redus pentru achizițiile de locuințe, prelungirea perioadei de utilizare a primei de merit de 1500 de lei a profesorilor.”, a declarat Gabriela Firea în mediul online.