Sindicaliștii din Sănătate au azi noi negocieri pe legea salarizării, în plin scandal legat de modificările aduse

Publicat 23 iul. 2026, 07:50 Sursă Realitatea.Net

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România participă, astăzi, la o nouă rundă de negocieri privind noua lege a salarizării, într-un moment tensionat pentru întregul sistem medical. Întâlnirea are loc la Ministerul Muncii, potrivit Realitatea Plus.

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