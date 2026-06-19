Jaf planificat în Suceava, cu bani și lingouri de aur furate

Trei persoane au fost reținute în urma unui furt calificat comis în județul Suceava, după ce, în februarie 2025, persoane necunoscute au intrat prin efracție într-o locuință dintr-o localitate rurală și au sustras bani și lingouri din aur.
Potrivit procurorilor, prejudiciul total a fost estimat la aproximativ 57.500 de euro. Ancheta a arătat că doi dintre suspecți ar fi acționat în noaptea de 22 spre 23 februarie 2025, după ce ar fi primit informații de la o a treia persoană despre existența și amplasarea unui seif în casa victimei.
Pentru a evita sistemul de supraveghere video, aceștia ar fi întrerupt alimentarea cu energie electrică a imobilului, apoi ar fi pătruns în locuință prin efracție și escaladare.
Din casă ar fi fost furată suma de aproximativ 47.500 de euro și șase lingouri de aur.
„Din cercetările efectuate a rezultat că în noaptea de 22/23.02.2025, doi dintre inculpați, acționând în baza unei rezoluții infracționale comune și beneficiind de informațiile furnizate de cel de-al treilea inculpat cu privire la existența și amplasarea unui seif aflat în locuința persoanei vătămate, au întrerupt alimentarea cu energie electrică a imobilului pentru scoaterea din funcțiune a sistemului de supraveghere video, au pătruns prin efracție și escaladare în locuință și au sustras suma de aproximativ 47.500 euro și șase lingouri din aur, cauzând un prejudiciu total estimat la aproximativ 57.500 euro.
Prin referatul procurorului din data de 18.06.2026 s-a propus arestarea preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestora, propunere care a fost admisă. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție“, transmit procurorii.
Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală, iar ulterior au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile, măsură admisă de instanță.