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Tragedie pe Siret: doi tineri de 18 ani s-au înecat. Trupurile, găsite în județul Galați
FOTO: Arhivă
Doi tineri în vârstă de 18 ani, dați dispăruți în zona barajului Călimănești din județul Vrancea, au fost găsiți fără viață în râul Siret, pe teritoriul județului Galați. Cadavrele au fost descoperite luni dimineață, după o amplă operațiune de căutare desfășurată de echipele ISU din trei județe.
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