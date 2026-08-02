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Drona care a ținut Tulcea în alertă a zburat 20 de minute deasupra apelor României. Au fost ridicate două F-16
Foto: Arhivă
O țintă aeriană a fost detectată duminică, la ora 15:09, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN).
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