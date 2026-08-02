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Economie· 1 min citire
Mihai Chirica, atac devastator la adresa progresiștilor lui Bolojan: Trebuie să protejăm și natura, dar nu șținem omaneii în stare permanentă de alertă
Mihai Chirica
Primarul PNL al Iașiului, Mihai Chirica, a lansat un atac dur la adresa deciziilor progresiștilor și a lui Ilie Bolojn, care au condus la actuala criză de energie fără precedent. În exclusivitate la emisiunea „INFRASTRUCTURA, ÎNTRE PLAN ȘI EXECUȚIE”, moderată de Saviana Russu, Chirică a explicat cum s-a ajuns la stingerea iluminatului public pe timpul nopții în Iași.
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