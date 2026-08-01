De azi, milioane de români primesc un drept nou. Ce se întâmplă dacă ți se strică un produs

Începând cu 31 iulie 2026, consumatorii din România beneficiază de noi drepturi în ceea ce privește repararea produselor defecte. Noile reguli europene, reunite sub inițiativa „Dreptul la reparație”, urmăresc să facă mai accesibilă repararea aparatelor și să reducă situațiile în care acestea sunt înlocuite, deși pot fi încă reparate.

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