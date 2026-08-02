Ana Maria Păcuraru: „Ce se alege de un om căruia i se închide singura lui portiță?”

„A fost odată, ca niciodată, o țară așezată la poalele munților, cu mine adânci și oameni harnici care coborau în pământ ca să scoată de acolo lumină pentru toți ceilalți. Generații întregi și-au lăsat sănătatea acolo jos, în beznă, ca sus, la lumină, casele să aibă căldură și fabricile să aibă putere. Și a venit într-o zi un stăpân nou peste țară, un stăpân grăbit care nu asculta poveștile bătrânilor și nici pe ai lui sfetnici din vale”, a spus Ana Maria Păcuraru în deschiderea emisiunii „Miza Zilei” la Realitatea PLUS.

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