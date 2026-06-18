Un șofer de 82 de ani a provocat un accident cumplit în Botoșani. Motociclist și femeie, răniți după impact

Un accident rutier grav a avut loc, în urmă cu doar câteva minute, pe raza localității Corni, din județul Botoșani. Traficul în zonă a fost afectat după ce un autoturism și o motocicletă de mare putere s-au ciocnit violent.
În urma impactului, două persoane au suferit răni grave și au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de salvare și descarcerare. Din primele informații, accidentul s-ar fi produs în momentul în care un șofer în vârstă de 82 de ani a vrut să vireze la stânga pentru a intra în curtea locuinței sale. Bărbatul se deplasa pe drumul principal, iar manevra ar fi fost făcută chiar în momentul în care din sens opus venea o motocicletă condusă de un bărbat de 44 de ani. În acel moment, autoturismul ar fi ajuns pe direcția de mers a motociclistului. Impactul nu a mai putut fi evitat, iar motocicleta a lovit în plin mașina, în zona portierei din dreapta față.
Motocicleta a ajuns în șanț după impact
Lovitura a fost foarte puternică. Partea laterală a autoturismului a fost grav avariată, iar portiera din dreapta față a fost distrusă. Motocicleta a fost aruncată la câțiva metri distanță și a ajuns în șanțul de pe marginea drumului. Motociclistul a fost rănit grav, după impactul cu autoturismul și căderea pe carosabil.
Grav rănită a fost și pasagera aflată pe scaunul din dreapta față al mașinii. Este vorba despre fiica șoferului de 82 de ani, care se afla chiar în zona în care motocicleta a lovit autoturismul. Șoferul octogenar a scăpat cu răni ușoare, însă a suferit un șoc puternic în urma accidentului, potrivit presei locale.
Polițiștii fac măsurători la locul accidentului
Polițiștii rutieri se află la fața locului și fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. Oamenii legii efectuează măsurători și verifică toate împrejurările în care a avut loc coliziunea dintre mașină și motocicletă.