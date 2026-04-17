Zidul Demnității, inaugurat la Bosanci. Un nou reper dedicat valorilor și identității naționale

Comuna Bosanci a găzduit vineri, 17 aprilie 2026, un eveniment dedicat valorilor morale, credinței și identității naționale. În centrul localității, în apropierea primăriei, a fost inaugurat oficial „Zidul Demnității”, un monument cu puternică încărcătură simbolică.

Pe zid apar portretele unor personalități importante din istoria și cultura României, precum Nicolae Titulescu, Spiru Haret, Ion I.C. Brătianu, Mihai Eminescu, Alexandru Ioan Cuza, Ștefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Regina Maria, Constantin Brâncuși, Mihai Viteazu, Ciprian Porumbescu și George Enescu. Mesajul central al lucrării este „Demnitate. Jertfă. Continuitate”.

La eveniment au participat oficialități locale, reprezentanți ai Bisericii, profesori, elevi și invitați din mai multe zone ale țării. Ceremonia a început la ora 14:00 și a fost deschisă de Cornel Palade, unul dintre inițiatorii proiectului. Acesta a prezentat membrii fondatori ai Asociației Demnității Noastre, implicați direct în realizarea monumentului.

Programul a inclus intervenții din partea organizatorilor și invitaților, printre care Alina Ciobotaru, Florin Anghel, Cezar Ionașcu și Nicodim Ungureanu. Un moment artistic a fost susținut de Sorin Dumitrache.

Un moment emoționant a avut loc când o fetiță a recitat „Crezul Demnității”, urmat de interpretarea acestuia de către corul școlii din Bosanci. În cadrul evenimentului, primarul Neculai Miron a primit titlul de „Președinte de Onoare al A.D.N. Zidul Demnității”. De asemenea, Ion Burlui, președintele Asociației „Cultul Eroilor” Suceava, a oferit medalii și diplome de excelență celor implicați în realizarea proiectului.

În discursul său, primarul a subliniat vechimea comunei Bosanci, atestată documentar la 14 august 1432. El a explicat că ridicarea monumentului reflectă respectul față de valorile morale și față de comunitate. Totodată, a transmis un mesaj de unitate și bună înțelegere.

Edilul a prezentat și semnificația simbolică a lucrării. Personalitățile reprezentate pe zid gravitează în jurul imaginii centrale, Crucea lui Iisus Hristos, care exprimă credința ca element esențial al identității.

Momentul culminant al ceremoniei a fost dezvelirea Drapelului Național de pe Zidul Demnității, realizată de un copil și un bătrân din comună.

Prin această inițiativă, Bosanciul adaugă un nou punct de referință dedicat memoriei, credinței și ideii de demnitate.