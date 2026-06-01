Nicușor Dan ar putea desemna chiar mâine premierul. SURSE: Mihnea Motoc, posibil ministru al Apărării

Eugen Tomac ar putea fi desemnat mâine de Nicusor Dan în funcția de premier și deja se discută și despre posibile nume de miniștri. Mihnea Motoc ar putea prelua din nou portofoliul Apărării în Guvernul Tomac. Acesta ar fi susținut de o majoritate parlamentară formată din PSD, UDMR, grupul minorităților naționale, parlamentari independenți și anumite grupări din PNL și USR, spun surse politice citate de Realitatea PLUS.

Principalul nume luat în calcul de președintele Nicușor Dan rămâne în continuare cel al lui Eugen Tomac, cel care ar putea conduce un guvern tehnocrat din care să facă parte, iată, miniștri tehnocrați, dar secretarii de stat ar putea fi în schimb politici. Este un scenariu care este luat în calcul în momentul de față la Palatul Cotroceni și care ar fi fost discutat inclusiv cu liderii politici.

În ceea ce privește numele de posibili miniștri, deja au fost vehiculate câteva nume, cum ar fi cel al lui Mihnea Moțoc la Ministerul Apărării, dar și cel al lui Luca Niculescu la Ministerul de Externe.

În ceea ce privește susținerea acestui posibil guvern în Parlament, ei bine, va trebui ca premierul desemnat, fie el Eugen Tomac sau altcineva, să-și creeze această majoritate în Parlament, să obțină votul din partea partidelor politice.

Social-democrații, spun sursele noastre, ar fi dispuși să voteze acest guvern, însă în baza anumitor limitări, adică, mai exact, social-democrații își doresc să vadă mai întâi cum arată cabinetul, dar și care sunt măsurile pe care urmează să le ia. O linie roșie ar fi, spre exemplu, creșterea TVA-ului.