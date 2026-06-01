Accident cu 4 mașini și 15 persoane implicate pe DN1, între Bradu și Sibiu. A fost activat Planul Roșu

Sursă: realitatea.net

Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme și 15 persoane a avut loc luni după-amiază pe DN1, între localitatea Bradu și municipiul Sibiu. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Traficul în zonă este complet blocat.

"ISU Sibiu intervine de urgenţă pe DN 1 la ieşirea din Avrig spre Bradu la un accident rutier. La faţa locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o ambulanţă SAJ, o autospecială de stingere şi una de primă intervenţie", a transmis, luni, ISU Sibiu.

Din primele informaţii în accident sunt implicate 4 maşini şi mai multe persoane.

"În aceste momente forţele au ajuns la faţa locului şi se efectuează evaluarea medicală a persoanelor implicate", au precizat pompierii.

În urma primei evaluări de la faţa locului, s-a constatat că sunt implicate în accident 15 persoane.

"La nivelul judeţului Sibiu se activează Planul Roşu de Intervenţie. Forţele de la faţa locului sunt suplimentate cu încă o ambulanţă SMURD şi o autospecială de transport personal şi victime multiple", a precizat ISU Sibiu.

IPJ Sibiu anunţă că traficul în zonă este complet blocat.

Un accident similar a avut loc, sâmbătă, în aproximativ aceeaşi zonă, 10 persoane fiind implicate, dar 7 au refuzat transportul la spital.