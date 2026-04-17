Incendiu violent în Suceava: flăcările au cuprins o casă și o anexă. Pompierii intervin cu șase autospeciale
Incendiu Suceava. Foto: SVNews.ro.
Un incendiu de proporții a izbucnit în această dimineață la o locuință din orașul Cajvana, județul Suceava. Flăcările au cuprins acoperișul casei și s-au extins și la o anexă, existând riscul să se propage la întreaga construcție.
La fața locului au intervenit pompierii militari de la Garda de Intervenție Solca, alături de echipaje ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență din Cajvana, Arbore și Botoșana.
Intervenție cu șapte autospeciale de stingere
Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate șapte autospeciale. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la nivelul acoperișului și al anexei. Pompierii au reușit să localizeze focul, iar în acest moment intervin pentru lichidarea completă a acestuia și pentru eliminarea riscului de reaprindere. Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, până la acest moment nu au fost înregistrate victime.
